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فيديو.. برشلونة يقترب من حسم الدوري بفوزٍ قاتل على ريال مدريد

الإثنين 20 مارس 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يقترب من حسم الدوري بفوزٍ قاتل على ريال مدريد



وكالات / سما /

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في قمة مباريات الدوري الإسباني هذا الأسبوع.

واستضاف برشلونة مساء أمس الأحد منافسه ريال مدريد على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” ضمن فعاليات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتمكن رجال المدرب تشافي هيرنانديز من تحقيق الفوز على ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ليتسع الفارق بين الفريقين لـ 12 نقطة ليقترب البلاوجرانا من تحقيق الليجا.

وسجل ريال مدريد مبكراً هدف تقدمه بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول عن طريق الأوروجواني رونالد أراوخو بالخطأ في مرماه.

وقبل انتهاء الشوط الأول تمكن سيرجي روبيرتو من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة رائعة لم يتمكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من التعامل معها.

وفي الشوط الثاني حاول الفريقان تسجيل هدف تحقيق نقاط المباراة الثلاث، وبالفعل سجل المرينجي هدف الفوز ولكن ألغى بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع تمكن البديل الإيفواري فرانك كيسي من تسجيل هدف فوز برشلونة لينتهي اللقاء بنقاط ثلاث غالية للبرسا في مشواره لاستعادة لقب الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 68 في المركز الأول، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 56 في المركز الثاني.

#برشلونة #ريال مدريد #الكلاسيكو #كيسي #سيرجي روبيرتو #الدوري الاسباني #الكامب نو

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