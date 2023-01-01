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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 20 مارس 2023 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- عملية حوارة: إصابة مستوطن بجروح بليغة وهو جندي سابق في المارينز ويعمل على تدريب المستوطنين على استعمال السلاح

- وثيقة رسمية تظهر كذب بن غفير: الوزير ادعى أن وزارة الأمن القومي حصلت على 9 مليارات شيقل إضافية، لكن تبين أنه حصل على مليار واحد فقط 

- بن غفير: المفتش العام للشرطة يسيء إلي 

- زيارة سرية لسموتريتش بباريس خوفا من المظاهرات أو الاعتداء عليه وتم تغيير القاعة التي تواجد بها ثلاث مرات ومنع صحفية إسرائيلية من دخول القاعة 

- بايدن يتحدث مع نتنياهو بعد قطيعة طويلة معربا له عن قلقه من إضعاف الجهاز القضائي 

- نائب رئيس بلدية بئر السبع يدعو إلى اعتقال المتظاهرين ورميهم في سجن كتسيعوت 

* "معاريف":

- نتنياهو يبحث تخفيف الإجراءات لإضعاف الجهاز القضائي والليكود يدعو إلى وقف إقرار القوانين  

- عضو الكنيست دافيد بيتان من الليكود: إذا تحققت النبوءة الاقتصادية فستكون نهاية الليكود 

- 300 طيار لن يشاركوا في التدريبات احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي 

- المئات من جنود الاحتياط توقفوا عن التطوع: ليس لدينا اتفاق مع دكتاتور 

- منظمات يمينية ستفتتح بحملة لدعم إضعاف الجهاز القضائي 

* "هآرتس":

- بايدن اقترح على نتنياهو المساعدة للتوصل إلى حل وسط معربا عن قلقه من إضعاف الجهاز القضائي 

- للمرة الثانية خلال شهر توافق إسرائيل على تجميد البناء في المستوطنات

- نتنياهو يطالب بمعاقبة من يرفض الخدمة بالأجهزة الأمنية وطالب رئيس جهاز الشاباك بوقف التحريض على قتل رئيس الحكومة وأفراد العائلة 

- المحكمة العليا تمنع وزير الأمن القومي من التدخل ميدانيا في عمل الشرطة 

- تحقيق صحفي أميركي: وليد الشريف الذي قُتل في الأقصى أصيب برصاصة مطاطية بالرأس ولم يتوف من نوبة قلبية كما ادعت إسرائيل 

#الصحف الإسرائيلية

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