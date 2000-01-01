رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث، (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة، اليوم الإثنين، في عناوينها تأكيد الاجتماع الخماسي في شرم الشيخ على الالتزام بالتحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية.

وأبرزت الصحف الوصايا الجماعية للأسرى التي أعلنوا عنها قبيل أيام من شروعهم بالإضراب عن الطعام.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يؤكد الالتزام بالتحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية

- الرئيس يستقبل وفدا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي

- المفتي يدعو المواطنين لتحري هلال رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء المقبل

- الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس وجنين ووالد أسير من بلدة برقين أثناء زيارة نجله

- الأسرى يعلنون وصيتهم الجماعية قبيل أيام من الشروع بمعركة الإضراب عن الطعام

- مستوطنان يحاولان الاعتداء على كنيسة "قبر العذراء مريم" في القدس

- أبو الغيط يبحث مع بوغدانوف تطورات الأوضاع في فلسطين

- التوجيهي في موعده: التربية تعلن المادة المقررة في الامتحان

- مكولوم: لا ينبغي استخدام المساعدات الأميركية لسجن الأطفال الفلسطينيين وهدم منازلهم

- الحكومة الإسرائيلية تصادق على اعتبار الألعاب النارية متفجرات.. وبن غفير يرحب

* "الأيام":

- اجتماع شرم الشيخ يؤكد تفاهمات العقبة واستحداث آلية للحد من العنف والتحريض

- مستوطنون يحطمون زجاج مركبات شرق رام الله والعشرات ينفذون اقتحامات للمسجد الأقصى

- إصابة مستوطنين بإطلاق نار في حوارة وجرح واعتقال المنفذ

- إصابتان في اعتداء مستوطنين على مركبة غرب رام الله

- المفتي يدعو لتحري هلال رمضان مساء غد

- الأسرى يعلنون وصاياهم قبل الإضراب: لا تتركونا وحدنا.. احموا أرواحنا وظهورنا

- إحباط اعتداء جديد لمتطرفين يهود على كنيسة الجثمانية في القدس

- الحكومة الإسرائيلية تعتبر الألعاب النـاريـة مـتفجـرات

- إسرائيل: جنود احتياط بوحدات النخبة ينضمون للاحتجاجات على التعديلات القضائية

- شرطة الاحتلال تقرر تعزيز قواتها بالقدس في رمضان

- الرئيس الإيراني يرحب بدعوة من عاهل السعودية لزيارتها

- استكمال إجراءات نقل جثماني مواطنين غرقا في اليونان لغزة

* "القدس":

- اجتماع شرم الشيخ يؤكد على تفاهمات العقبة

- العاهل السعودي يوجه دعوة لرئيس إيران لزيارة الرياض

- "القدس" تنشر الوصية الجماعية للأسرى قبيل أيام على الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام

- إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

- وزير الأوقاف الأردني لـ"القدس": الأقصى أمانة في أعناق الهاشميين

- مستوطنون يعتدون على قبر السيدة العذراء في كنيسة الجثمانية بالقدس

- إسرائيل تقرر نشر 2000 شرطي في القدس خلال "رمضان"

- الحكومة الإسرائيلية تعتبر الألعاب النارية متفجرات