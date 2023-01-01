الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين عند مدخل النبي صالح

رام الله / سما /

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حركة تنقل المواطنين، عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم، وتسبب في أزمة مرورية خانقة في المكان.

وتقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بإغلاق البوابة الحديدية التي وضعتها على مدخل قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، ما يعيق حركتهم، ويجبرهم على سلوك طرق وعرة وطويلة.