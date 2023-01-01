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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من دير سامت في الخليل

الإثنين 20 مارس 2023 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة دير سامت، في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، واعتقلت براء محمد حسين الحروب، ويوسف يونس الحروب، وإياد شريف العواودة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير، ودورا، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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