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آخر تطورات المنخفض الجوي

الإثنين 20 مارس 2023 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آخر تطورات المنخفض الجوي



رام الله / سما /

اكدت دائرة الارصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا وتسقط بمشيئة الله امطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

الثلاثاء: يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء وتستقر الاجواء خلال ساعات الليل ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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