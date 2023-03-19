أبو الغيط يبحث مع بوغدانوف تطورات الأوضاع في فلسطين

القاهرة/سما/

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تطورات الأوضاع في فلسطين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، إن اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأحد، تناول مُجمل التطورات في المنطقة العربية خاصة مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الأمين العام عن انزعاجه الشديد لتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء التصعيد والعنف المفرط الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وبما يُنذر بالمزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى انفجار الموقف.