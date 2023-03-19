آخر مستجدات الحالة الجوية: كميات كبيرة من السحب الماطرة تصل فلسطين

رام الله/سما/

تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى كميات كبيرة من السحب الماطرة المتواجدة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط والتي تصل بشكل متتالي نحو السواحل الفلسطينية الشمالية والوسطى.

ووفق موقع طقس فلسطين فانه من المتوقع أن يبقى الجو يوم غد الإثنين بارداً وماطرا على فترات في أغلب المناطق الشمالية والوسطى من البلاد بمشيئة الله تعالى.

وأضاف: "يوم غد الإثنين تبقى الأجواء باردة بشكل كبير والحرارة دون المعدلات السنوية بنحو السبعة درجات مئوية.

وأشار إلى تراجع فرص التساقط المطري بشكل تدريجي مع ساعات ما بعد ظهر الغد والفترة المسائية بمشيئة الله تعالى.

ويوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق.