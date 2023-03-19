حزب الله يدين اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي علي الأسود

بيروت/سما/
أدان حزب الله عملية الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القائد في حركة الجهاد الاسلامي الشهيد علي رمزي الأسود.
و أشار حزب الله في بيان له مساء اليوم الاحد الى أن هذه الجريمة النكراء التي تحملُ بصمات العدو الصهيوني تأتي في وقتٍ يُعاني فيه كيان العدو من ضرباتِ المقاومين في داخل فلسطين المحتلة ويعيشُ حالة انقسام داخلية لا سابق لها.
و أوضح أن عمليات اغتيال القادة والمسؤولين في حركات المقاومة لن تحقق للعدو الأهداف التي يسعى لها، بل إنها تزيد وعي شعوب أمتنا.
و أكد حزب الله في بيانه أنّ المقاومة هي الطريق الوحيد لوضع حد للإجرام والإرهاب ، وان فصائل المقاومة ومجاهديها قادرون على جعل العدو يدفع ثمناً غالياً لجرائمه وعدوانه.