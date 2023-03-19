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حزب الله يدين اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي علي الأسود

الأحد 19 مارس 2023 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يدين اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي علي الأسود



بيروت/سما/

أدان حزب الله عملية الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القائد في حركة الجهاد الاسلامي الشهيد ‏علي رمزي الأسود.

و أشار حزب الله في بيان له مساء اليوم الاحد الى أن هذه الجريمة النكراء التي تحملُ بصمات العدو الصهيوني تأتي في وقتٍ يُعاني فيه كيان ‏العدو من ضرباتِ المقاومين في داخل فلسطين المحتلة ويعيشُ حالة انقسام داخلية لا سابق ‏لها.

و أوضح أن عمليات اغتيال القادة والمسؤولين في حركات المقاومة  لن تحقق للعدو ‏الأهداف التي يسعى لها، بل إنها تزيد وعي شعوب أمتنا.‏

‏ و أكد حزب الله في بيانه أنّ المقاومة هي الطريق الوحيد لوضع حد للإجرام والإرهاب ، وان فصائل المقاومة  ‏ومجاهديها قادرون على جعل العدو يدفع ثمناً غالياً لجرائمه وعدوانه.‏

#حزب الله #علي الإسود #سرايا القدس

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