حزب الله يدين اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي علي الأسود

بيروت/سما/

أدان حزب الله عملية الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القائد في حركة الجهاد الاسلامي الشهيد ‏علي رمزي الأسود.

و أشار حزب الله في بيان له مساء اليوم الاحد الى أن هذه الجريمة النكراء التي تحملُ بصمات العدو الصهيوني تأتي في وقتٍ يُعاني فيه كيان ‏العدو من ضرباتِ المقاومين في داخل فلسطين المحتلة ويعيشُ حالة انقسام داخلية لا سابق ‏لها.

و أوضح أن عمليات اغتيال القادة والمسؤولين في حركات المقاومة لن تحقق للعدو ‏الأهداف التي يسعى لها، بل إنها تزيد وعي شعوب أمتنا.‏

‏ و أكد حزب الله في بيانه أنّ المقاومة هي الطريق الوحيد لوضع حد للإجرام والإرهاب ، وان فصائل المقاومة ‏ومجاهديها قادرون على جعل العدو يدفع ثمناً غالياً لجرائمه وعدوانه.‏