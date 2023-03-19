إصابة مستوطنين باطلاق نار ورشقا بالحجارة غرب رام الله

رام الله/سما/

أصيب مستوطنين إسرائيليين، مساء اليوم، في عملية إطلاق نار ورشقا بالحجارة "قرب بلدة نعلين غرب رام الله.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إطلاق النار استهدف مركبة قرب حاجز "حشمونائيم" غرب رام الله، ما أدى لإصابة مستوطن وصفت حالته مابين طفيفة إلى متوسطة.

كما أصيب مستوطن ثان بجراح طفيفة جراء تعرض مركبته للرشق بالحجارة في المنطقة ذاتها.

وأشارت المصادر إلى استنفار قوات الاحتلال في المنطقة عقب العملية.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب مستوطنان في عملية إطلاق نار، أحدهما بجراح خطرة قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.