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الرئيس يستقبل وفداً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي

الأحد 19 مارس 2023 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل وفداً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة هلال مساعد الساير رئيس مجلس إدارة  الجمعية.

ورحب سيادته، بالوفد الكويتي الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، مشدداً على الدور الكويتي الهام والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على المستويات كافة.

وأكد الرئيس، أهمية مثل هذه الزيارات للأشقاء العرب في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والاطلاع على أرض الواقع على معاناة أبناء شعبنا جراء الاحتلال، مشيراً إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والكويتي بما يصب في خندق تعزيز علاقات الاخوة بين الأشقاء في فلسطين والكويت.

بدوره، شكر رئيس الوفد الكويتي، الرئيس على حفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد وإطلاعه على سير تنفيذ المشاريع المنفذة بشكل مشترك مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد حرص الكويت على دعم فلسطين في المجالات كافة، مشدداً على أن الهلال الأحمر الكويتي سيقوم بتعزيز المشاريع المنفذة بشكل مشترك مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب.

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#الرئيس عباس

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