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4 إصابات خطيرة ومتوسطة باطلاق نار في اللد

الأحد 19 مارس 2023 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات خطيرة ومتوسطة باطلاق نار في اللد



اللد/سما/

أصيب أربعة أشخاص من إحدى العائلات العربية بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة جراء إطلاق نار في اللد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:09، عن رجل أصيب في حادثة عنف بحي المحطة باللد. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) وإصابته متوسطة ونقله إلى مستشفى "كبلان"، بالإضافة إلى نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة ومتوسطة إلى مستشفى "شمير- أساف هروفيه".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. ووفقا للشرطة فإن الحادثة وقعت، على ما يبدو، على خلفية نزاع محلي.

#اللد

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