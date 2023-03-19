  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقديرات إسرائيلية حول إطلاق الصاروخ من غزة الليلة

الأحد 19 مارس 2023 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية حول إطلاق الصاروخ من غزة الليلة



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن إطلاق الصاروخ من غزة الليلة جاء رفضاً لـقمة "شرم الشيخ" المنعقدة اليوم.

وقال مراسل قناة الـ14 العبرية: بأنه تشير العديد من التقديرات في "إسرائيل" إلى أن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة الليلة كان بمثابة رفض لـ "قمة شرم الشيخ".

وأضافت القناة العبرية: "كما تشير ذات التقديرات إلى أن عملية الإطلاق لم تأتي رداً على سلسلة الاغتيالات التي نفذها جيش الاحتلال في "جنين" قبل أيام".

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينطلق اليوم ، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاجتماع الأمني السياسي بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، بحضور مصري أردني ورعاية أمريكية، في سياق الجهود المبذولة "للوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات بناء ثقة".

#صاروخ غزة #قمة شرخ الشيخ

الأكثر قراءة اليوم

ما موقف قيادات "فتح" من مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ؟

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

مصرع مواطن بصعقة كهربائية في غزة

عقب قرار المحكمة الجنائية بحق بوتين..ضاحي خلفان يغرد بفيديو لوزيرة أمريكية بتصريح صادم

بينها هدية من الرئيس عباس لـ"ايفانكا".. تقرير يسلط الضوء على هدايا ترامب المفقودة (صورة)

تحت عنوان "إبراهيم أسد نابلس".. "طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام

صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

الأسرى يعلنون وصيتهم قبل بدء معركة الاضراب عن الطعام

مصدر سياسي إسرائيلي يكشف : هذا ما سيركز عليه اجتماع شرم الشيخ ..

image_processing20230319-895966-knw3t5

نتنياهو يلمح لمسؤولية إسرائيل خلف اغتيال مهندس بالجهاد الإسلامي في دمشق وهذا ما قاله ..

الجهاد الإسلامي يعلن اغتيال أحد قادته البارزين في دمشق

هل غيرت حكومة نتنياهو سياستها في الرد على إطلاق الصواريخ من غزة؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية