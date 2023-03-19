تقديرات إسرائيلية حول إطلاق الصاروخ من غزة الليلة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن إطلاق الصاروخ من غزة الليلة جاء رفضاً لـقمة "شرم الشيخ" المنعقدة اليوم.

وقال مراسل قناة الـ14 العبرية: بأنه تشير العديد من التقديرات في "إسرائيل" إلى أن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة الليلة كان بمثابة رفض لـ "قمة شرم الشيخ".

وأضافت القناة العبرية: "كما تشير ذات التقديرات إلى أن عملية الإطلاق لم تأتي رداً على سلسلة الاغتيالات التي نفذها جيش الاحتلال في "جنين" قبل أيام".

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينطلق اليوم ، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاجتماع الأمني السياسي بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، بحضور مصري أردني ورعاية أمريكية، في سياق الجهود المبذولة "للوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات بناء ثقة".