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الأسد يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية وطائرات حربية إماراتية ترحب به (صور)

الأحد 19 مارس 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسد يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية وطائرات حربية إماراتية ترحب به (صور)



أبوظبي/سما/

 

وصل الرئيس السوري بشار الأسد ظهر اليوم الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها عقيلته.

وبحسب بيان الرئاسة السورية، كان في استقبال الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ورافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدة طائرات حربية ترحيبا بالزيارة.

ثم توجه الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ولدى وصول موكبه لقصر الوطن جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأسد إلى منصة الشرف وعزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسيادته.

وكان في استقبال الرئيس الأسد، طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

ويرافق الأسد وفد يضم عددا من الوزراء منهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، ووزير الإعلام، ومعاون وزير الخارجية، والقائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.

كما ستلتقي السيدة الأولى أسماء الأسد مع "أم الإمارات"  الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

 
#بشار الاسد #سوريا #الامارات

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