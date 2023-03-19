حزب الشعب يرفض قرار زيادة قيمة الضرائب في غزة ويدعو للتراجع عنها

غزة / سما /

أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه للخطوة التي أقدمت عليها "سلطة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس في قطاع غزة بزيادة قيمة الضرائب على العديد من البضائع والسلع ."

وأوضح الحزب في بيان صحفي له ظهر اليوم، إن زيادة الضرائب على البضائع بنسب متفاوته تصل إلى 120% لا يمكن اعتباره ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي الذي لا يكفي لسد حاجة السوق المحلية نوعاً وكماً. مضيفاً أن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وسوء الأوضاع المعيشية والحياتية، جعل بعض البضائع المستوردة لا تتناسب مع الوضع المعيشي لفقراء قطاع غزة.

وأضاف الحزب، يقول: إن فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من جمهورية مصر العربية وغيرها يخالف القوانين الدولية التي تعفي هذه المنتجات من الجمارك ويزيد العبء على التجار والمواطنين.

وأكد ان الجباية التي تقوم بها "حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة"، تزيد من أعباء المواطنين وترهق حياتهم بدلاً من حمايتهم ودعم صمودهم على أرضهم في وجه ممارسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا.

وفي ختام بيانه، دعا حزب الشعب "سلطة الأمر الواقع" للتراجع عن قرار زيادة الضرائب، وطالب النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت عالياَ في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار، وإيجاد آليات جادة لحماية ودعم الفقراء من الآثار السلبية لذلك.‏