مصدر سياسي إسرائيلي يكشف : هذا ما سيركز عليه اجتماع شرم الشيخ ..

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاحد عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن الاجتماع في شرم الشيخ سيركز على تعزيز السلطة الفلسطينية وتشجيعها للعمل ضد ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، وكل من يبادر إلى تنفذي هجمات.

وقلل مسؤول إسرائيلي آخر للصحيفة من احتمال وقف التصعيد بعد الاجتماع الأمني في شرم الشيخ، زاعما أن وقف التصعيد سيكون محدودا.

وأفادت الصحيفة بتوجه إسرائيلي لتحويل الاجتماع الأمني الخماسي إلى منتدى دائم، على أن تعقد اجتماعات دورية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية مصرية وأردنيه وأميركية، من أجل تحقيق الأهداف الأمنية المدرجة.

ورجحت الصحيفة أن تستضيف إسرائيل الاجتماع الأمني في الوقت القريب بمشاركة كافة الأطراف، كما لم تستبعد الصحيفة مشاركة وفد إسرائيلي قريبا في الاجتماع الأمني الذي قد تستضيفه السلطة الفلسطينية في رام الله.

وقررت السلطة الفلسطينية المشاركة في قمة شرم الشيخ، بحسب بيان صدر عن مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.

والتقى الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله قبل أيام، الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، بحضور مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، تحضيرا للاجتماع في شرم الشيخ.

وتصر السلطة الفلسطينية على مطالبها وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق المصنفة "أ" بحسب اتفاق "أوسلو"، ووقف الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين في المنطقة "ج"، ووقف اقتحامات الأقصى، وتجميد تشديد القيود التي تستهدف الأسرى، وتسليم الجثامين التي تحتجزها سلطات الاحتلال، وضمانات إسرائيلية بعدم وقوع استفزازات في الحرم القدسي خلال شهر رمضان.

وشهد العام الجاري تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفر عن استشهاد 89 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا وسيدة وأسير في سجون الاحتلال، في المقابل، قتل 14 إسرائيليا في عمليات متفرقة.