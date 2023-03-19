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مصطفى شعبان يروج لـ"بابا المجال"

الأحد 19 مارس 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى شعبان يروج لـ"بابا المجال"



وكالات / سما /

نشر الفنان مصطفى شعبان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "تيك توك" للترويج لمسلسله الجديد "بابا المجال" والذي ينافس بقوة في الموسم الدرامي الرمضاني 2023.

وقال شعبان في الفيديو القصير "أخوك على قده بس مفيش حد قده.. وفي كارنا مفيش مقارنة.. أنا بابا المجال".

وحقق الفيديو انتشارا واسعا منذ طرحه مساء أمس ، حيث وصل عدد مشاهداته لمليون ونصف المليون مشاهدة خلال 12 ساعة فقط، وسط تفاعل عدد كبير من جمهوره الذين قدموا له التهنئة على مسلسله الجديد.

تفاصيل مسلسل بابا المجال

وتدور أحداث مسلسل "بابا المجال"، ضمن إطار درامي ملئ بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، حيث يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يُصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يلقب باسم "بابا المجال".

أبطال مسلسل بابا المجال

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي، وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن في مقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.

#مصطفى شعبان #مسلسل

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