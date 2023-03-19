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سائق يتفاجأ بظهور شبح أمامه على طريق سريع.. شاهد

الأحد 19 مارس 2023 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سائق يتفاجأ بظهور شبح أمامه على طريق سريع.. شاهد



وكالات / سما /

وثقت كاميرا لوحة القيادة لسائق شاحنة أمريكية ظهور شبح غامض يبدو على هيئة إنسان، وقد ظهر على جانب طريق فارغ في ولاية أريزونا الأمريكية.

في ليلة السبت، كان مواطن أمريكي يدعى ويليام تشيرش يقود سيارته في طريق ولاية أريزونا 8، المعروف أيضًا باسم طريق بيلين السريع، عندما لاحظ وهجًا ساطعًا في كاميرا القيادة الخاصة به.

بينما كان يقود سيارته إلى الأمام مسرعًا، رأى شبح غامض يظهر فجأة على جانب الطريق.

قال تشرش إنه سرعان ما فحص لقطات كاميرا dashcam الخاصة به للتأكد من وجود شيء ما بالفعل على الجانب الأيمن من الطريق الفارغ.

شبح على طريق سريع 

يقول يمكنك رؤية الشبح من خلال الأرجل التي تشكلت على هيئة إنسان يسير على جانب الطريق.

قال السائق إنه اكتشف الشبح في الساعة 2:30 صباحًا أثناء مروره على الطريق السريع الذي يبلغ طوله 200 ميل.

شاركت قناة FOX 10 الفيديو على يوتيوب وأبلغت مشاهديها أن الطريق السريع 8 قد تعرض للعديد من حوادث السيارات المميتة في الماضي.

إنه أحد الطرق السريعة الرئيسية في الولاية للوصول من وإلى المجمعات السكنية الجبلية.

 

 
#سائق #شبح #الطريق السريع #كاميرا

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