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تفاصيل جريمة هزت ولاية تكساس في أمريكا

الأحد 19 مارس 2023 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جريمة هزت ولاية تكساس في أمريكا



وكالات / سما /

هزت جريمة مشاعر المجتمع في ولاية تكساس بأمريكا، تعرضت سيدة بالغة من العمر 44 عاما لواقعة سرقة تسببت في إصابتها بالشلل، فماذا حدث؟.

في مركز تسوق بمدينة هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس، ورابع أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضت سيدة لهجوم سرش من شخص سرقتها.

وقعت الجريمة عندما كانت نونج تروونج تقوم بسحب مبلغ من المال من حسابها المصرفي ليهجم عليها شخص تبعها حتى مركز التسوق،وقام بمهاجمتها.

تفاصيل الجريمة المأساوية

وأظهرت كاميرات المراقبة هجوم الرجل على السيدة حيث يظهر وهو ينتزع الظرف الذي احتوى على المال بيدها، وعندما حاولت مقاومته  حملها وضربها بقوة على الأرض ثم فر بالمال.

ووفقا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، خلال الساعات القليلة الماضية، فقد أصيبت نونج تروونج  بالشلل نتيجة لتلف أصاب العمود الفقري من جرّاء الهجوم.

ولفتت إلى أن السلطات لم تقبض بعد على اللص الذي سرق مبلغ قدره (4300 دولار) ادخرته السيدة الآسيوية لزيارة عائلتها المقيمة في فيتنام وتسبب في إصابتها المأساوية.

#ولاية تكساس #جريمة #أمريكا

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