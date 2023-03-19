فارس: مروان البرغوثي سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام

رام الله / سما /

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المناضل مروان البرغوثي، سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام في معركة (الحرّيّة أو الشهادة).

وأضاف فارس، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنّ قرار القائد البرغوثي، يأتي إيمانًا منه بالأهمية الإستراتيجية لمعركة الإضراب عن الطعام، التي أعلن عنها الأسرى في مواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الفاشية.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ34 على التوالي، خطوات (العصيان)، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم، كما يواصلون استعدادهم لخوض معركة الإضراب عن الطعام، التي تبقّى لها أربعة أيام، بعنوان: (بركان الحرّيّة أو الشّهادة).