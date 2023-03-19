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الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

الأحد 19 مارس 2023 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المعايير المزدوجة التي تنتهجها محكمة الجنايات الدولية في التعامل مع جرائم الحرب مما يهدد مصداقية القضاء الجنائي الدولي.

 

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أنه في الوقت الذي تنشط فيه المحكمة الدولية في إصدار مذكرات توقيف واعتقال لمسؤولين دوليين فإنها تتجاهل الحكومة اليمينية الفاشية الحاكمة في إسرائيل، وتتجنب مساءلتها على جرائم الحرب اليومية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

 

وأضافت الهيئة أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وحشية من اعدامات ميدانية أودت بحياة أكثر من مئة فلسطيني بينهم أطفال منذ بداية العام، وما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الانسان من هدم للمنازل وتشريد للأهالي وقمع للمعتقلين واستباحة للمقدسات يشكل جرائم حرب حسب النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

وأكدت الهيئة أن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية وتحديداً المدعي العام لهذه المحكمة لكل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ القضاء الجنائي الدولي ويمكن مجرمي الحرب في إسرائيل من الإفلات من العقاب.

 

ودعت الهيئة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الى عدم الوقوع ضحية ازدواجية المعايير والعمل على تكريس العدالة الجنائية الدولية من خلال العمل على معالجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وتقديم مجرمي الحرب في إسرائيل الى العدالة الدولية.

#الإسلامية المسيحية #إسرائيل #المحكمة الجنائية الدولية #الاحتلال

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