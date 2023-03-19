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الأمم المتحدة : على إسرائيل والسلطة منع التصعيد في رمضان

الأحد 19 مارس 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة : على إسرائيل والسلطة منع التصعيد في رمضان



رام الله / سما /

 قال مبعوث الأمم المتحدة "تور وينسلاند"، ان على إسرائيل والسلطة الفلسطينية منع التصعيد خلال شهر رمضان.


واشار وينسلاند في تصريحات موقع "واللا" العبري ، أنه: "إذا تم تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة العقبة فيمكن تحقيق نجاح".

وانتقد رد فعل وزراء الحكومة الإسرائيلية بعد قمة العقبة، قائلًا: "لا يمكن الخروج للإعلام ونفي ما وقع عليه بعد دقيقتين من مغادرة الاجتما .. ما وقع عليه يجب أن يتم تنفيذه .. القادة المسؤولون بحاجة لاتخاذ قرارات الآن لضمان الهدوء في شهر رمضان".


وأشار إلى أنه أجرى سلسلة لقاءات خلال الأسبوعين الماضيين مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عن الوقف الأردني لمناقشة الخطوات العملية لضمان وصول الفلسطينيين للصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان بدون أي مشاكل، إلى جانب بعض الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تساهم في الاستقرار.

ولفت إلى أن: "ضمان الهدوء في الضفةوالقدس هو مفتاح للهدوء مع غزة".

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