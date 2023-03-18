هنية يكشف برنامج الفعاليات الرياضية في رمضان

غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن برنامج الفعاليات الرياضية والمجتمعية المقررة خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضح هنية أن المجلس الأعلى سيكون حاضرا بقوة في جملة من الأنشطة والفعاليات طوال الشهر الفضيل والتفاعل مع القطاعات الرياضية والشبابية وإضفاء أجواء المحبة والتواصل وتكريم الأبطال.



وأشار إلى أن إجمالي ما تم رصده لهذه الفعاليات والبرامج يقدر بقيمة 350 ألف شيكل، على أن يتم البدء بتكريم بطل الدوري الممتاز نادي خدمات رفح وبطل الدرجة الأولى النادي الأهلي الفلسطيني وتقديم المكافأة المالية لهما، وتكريم منتخب كرة الطائرة الشاطئية الفائز ببرونزية غرب آسيا، وحكام كرة الطائرة الذين شاركوا في البطولة العربية ونادي شباب خانيونس بطل كأس المرحوم سعيد نصار لكرة الطاولة.



كما سيتم تنظيم بطولة لمنتخبات المحافظات لكرة القدم للصالات الخماسية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبطولة أخرى للمؤسسات والشركات.



وكشف عن وجود حفل لتكريم حفظة كتاب الله من الرياضيين وأبنائهم، وتقديم هدية العيد لما يقارب لـ1000 من الرياضيين، عدا عن عدة فعاليات مع الأيتام والمسنين ورجال الشرطة، وتقديم التهاني للمؤسسات والأندية وقيادات المجتمع.