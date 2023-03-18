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اتحاد بيت حانون يعلن عن صفقة الموسم

الأحد 19 مارس 2023 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد بيت حانون يعلن عن صفقة الموسم



غزة / سما /

واصل نادي اتحاد بيت حانون حراكه المبكر في الانتقالات الحالية استعدادًا للموسم القادم والتعاقد مع مزيد من اللاعبين.

وأعلن اتحاد بيت حانون عن التعاقد مع لاعب الشجاعية محمود سلمي ليكون الصفقة السابعة للفريق في الانتقالات الحالية.

ويعتبر سلمي من أبرز اللاعبين والمهاجمين في غزة ولعب المواسم الماضية مع الشجاعية.

وكان بيت حانون أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع 6 لاعبين وهم: محمود الحبيبي، محمد التتري، وسام سلامه، ميمنه الناجي، هيثم أبو عودة، وفادي عساف.

وجدد بيت حانون عقود 4 لاعبين هم: عبد الكريم نصير، مهند أبو زيد، محمود أبو الخير، وحازم شكشك.

#اتحاد بيت حانون #الانتقالات #محمود سلمي

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