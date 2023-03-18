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تأكيد أول صفقات شباب رفح في الانتقالات

الأحد 19 مارس 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأكيد أول صفقات شباب رفح في الانتقالات



غزة / سما /

أعلن نادي شباب رفح عن دخوله المبكر في سوق الانتقالات للتحضير للموسم القادم بعدما خسر لقب الدوري الممتاز هذا الموسم لصالح جاره الخدمات.

وكشفت مصادر صحفية أن شباب رفح خلال الأيام الماضية عن تعاقده مع سعيد السباخي ليعود لصفوف الزعيم بعدما قضى الموسم الماضي مع نماء في الدرجة الأولى.

وقالت مصادر رسمية ، إن شباب رفح لم يوقع عقوداً رسمية مع السباخي حتى الآن، لكن هناك اتفاق شفهي بين الطرفين بالموافقة، كما جرت العادة في المواسم السابقة دون توقيع عقد رسمي.

وأكد المصدر أن شباب رفح يمتلك رغبة في استعادة السباخي، فيما يرغب السباخي بإنهاء حياته الكروية في أزرق رفح الذي حقق معه عدة بطولات على مدار مواسم سابقة.

#شباب رفح #الانتقالات

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