صلاح يفتح الباب للرحيل عن ليفربول.. ووكيله يرد!

يفتح النجم المصري الدولي، محمد صلاح، الباب أمام فكرة الخروج من عباءة ناديه الحالي، ليفربول الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أمس السبت.

ويعيش صلاح موسماً بعيداً عن تطلعاته في أنفيلد رود، حيث فشل الفريق في الوصول لدور الثمانية بدوري ابطال أوروبا، وودع المسابقة على يد ريال مدريد الإسباني، فضلاً عن قتاله من أجل تأمين مقعده في النسخة المقبلة من دوري الأبطال.

ويحتل ليفربول المرتبة السادسة في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 42 نقطة، وبفارق سبعة نقاط خلف توتنهام، المتواجد في المركز الرابع، مع خوض فريق الألماني يورجن كلوب مباراتين أقل.

وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن فكرة الخروج من ليفربول تلعب في رأس صلاح، وقد يحمل اللاعب حقائبه بالفعل ويغادر، لو لم ينجح ليفربول في حجز مقعده في الموسم المقبل من التشامبيونزليج.

وأشارت الشبكة إلى أن أولوية صلاح في اختيار محطته القادمة في مسيرته الكروية ستكون الانتقال للعب في الدوري الإسباني، مع تأكيد بعض التقارير الصحفية على تفضيل الفرعون المصري خيار الانتقال للعب في ريال مدريد على فكرة تقمص ألوان الغريم التقليدي، برشلونة.

ورد وكيل صلاح، رامي عباس، على ما ذكرته الشبكة، عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وقال” من أين جاءت هذه المعلومات، لم نتناقش حتى بخصوص الأمر، من فضلك أخبرني (الصحفي) بما أخبرته لي”.