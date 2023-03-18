كورتوا قبل الكلاسيكو: مستوى تير شتيجن لم يتطور

أطلق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حامي عرين ريال مدريد، تصريحاً مثيراً عن نظيره الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، حامي عرين برشلونة، قبيل مباراة الفريقين المرتقبة، في كلاسيكو الكرة الإسبانية، يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في ملعب الكامب نو.

كورتوا رد على سؤال بخصوص مستوى تير شتيجن وارتفاعه في الآونة الأخيرة، ليرد بطريقة رائعة، بقوله أن مستوى الحارس الألماني لم يتطور لأنه لم ينخفض من الأساس، ويستمر في الظهور بمستويات مميزة في المباريات.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية” مستوى تير شتيجن لم يتطور، لأنه لم ينخفض من الأساس، إنه حارس رائع دوماً، برشلونة مدين له بالكثير في الفترة الماضية بفوزه بهدف دون رد في المباريات، ولولا وجوده لكانت المباريات انتهت بالتعادل”.

وعن الفارق بينه وبين تير شتيجن، تحدث كورتوا وقال” هو أفضل مني في اللعب بالقدمين، وأظن أنه أقل أمني في الكرات العالية بسبب فارق الطول لصالحي، لكن ذلك لا يعني أي شيء، أهم نقطة هي التصدي للكرات وكلانا يقوم بعمل جيد في هذا الصدد”.

وبخصوص نتيجة مباراة الكلاسيكو، قال” لدينا ثقة في قدرتنا على الفوز أمام برشلونة وتقليص الفارق في الصدارة بدلاً من اتساعه، ونرغب في القتال على اللقب حتى النهاية، نرغب في مواصلة وضع الضغط على برشلونة حتى النهاية”.