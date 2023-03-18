فيديو.. مانشستر سيتي يقسو على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً قاسياً على ضيفه بيرنلي، بالانتصار عليه بنصف دستة أهداف دون رد، مساء أمس السبت، في ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدين السيتي لنجمه النرويجي إيرلينج هالاند، في هذا الفوز العريض، حيث تكفل اللاعب بمفرده بتسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” لمصلحة كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

شريط أهداف المباراة بدأ عند الدقيقة 32 بهدف أول من توقيع هالاند، قبل أن يكرر اللاعب ذاته زيارته للشباك بهدف ثان في ظرف ثلاثة دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول على وقع هذين الهدفين.

وعقب الاستراحة، وقع هالاند على الهاتريك الشخصي، بتسجيل الثالث للسيتي عند الدقيقة 59، ليضيف بعدها الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع عند الدقيقة 62.

طوفان السيتي الهجومي استمر ليسفر عن هدف خامس، وهذه المرة من توقيع كول بالمر في الدقيقة 68، قبل أن يختتم ألفاريز حفلة الأهداف بالتوقيع على الهدف السادس في الدقيقة 73، ليبلغ سماوي مانشستر الدور نصف النهائي من المسابقة.