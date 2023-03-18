الخارجية: استكمال إجراءات نقل جثماني شهيدي لقمة العيش إلى قطاع غزة

رام الله / سما /

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان استكملت إجراءات نقل جثماني شهيدي لقمة العيش صابرين أبو جزر ومحمود أبو طير إلى قطاع غزة.

وقال الديك في بيان له: "أنه تلبية لرغبة أهالي الشهداء بدفن الجثمانين في قطاع غزة تواصلت سفارة دولة فلسطين في أثينا مع الجهات الرسمية الفلسطينية واليونانية وأهالي الضحايا لاستكمال إجراءات نقل الجثمانين إلى مثواهم الأخير".

من جهة أخرى، قال القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم أنه تم بالأمس وداع رسمي للجثمانين بحضور طاقم السفارة ورئيس الجالية الفلسطينية في اليونان.

وأكد أن الجثمانين سوف يغادران اليونان ظهر هذا اليوم في طريقهما إلى أرض الوطن، حيث سيصلان مطار القاهرة مساء الاثنين الموافق 20/3/2023.

من جهته، أكد السفير د.أحمد الديك أيضاً أن السفارة تواصل متابعاتها مع السلطات اليونانية المختصة للانتهاء من مطابقة عينات الفحص مع الجثمان الموجود بطرفها، والمتوقع أنه يعود لشهيد لقمة العيش أيمن حسن ابراهيم ابو عابد، حيث ننتظر رد السلطات اليونانية المختصة في القريب العاجل، تمهيداً لنقل جثمانه إلى ذويه في قطاع غزة.

وناشد السفير الديك مجدداً جميع المواطنين الفلسطينيين والأسر الفلسطينية بعدم اتباع أساليب الهجرة غير الشرعية، محذراً من مخاطرها الكارثية على حياة أبناء شعبنا.