فيديو.. تشيلسي يسقط في فخ إيفرتون بتعادل قاتل

سقط فريق تشيلسي في فخ ضيفه إيفرتون، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب ستامفورد بريدج.

فريق المدرب جراهام بوتر حاول الوصول لشباك الضيوف بهدف في الشوط الأول لكن كل المحاولات باءت بالفشل، وسط محاولات من التوفيز للوصول لشباك الفريق المحلي، لتنتهي الفترة الأولى كما بدأت، بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، نجح البرتغالي جواو فيليكس في افتتاح التسجيل بهدف في الدقيقة 52، لكن عبد الله دوكوري أعاد الأمور لنصابها بهدف عند الدقيقة 69.

ووضع كاي هافيرتز اسمه على لوح النتيجة بهدف في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ليتقدم أزرق لندن من جديد، لكن إليس سيمز وضع هدف التعادل القاتل في شباك البلوز قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

ولم تفلح محاولات البلوز في تحقيق الانتصار بنهاية المطاف، ليعود الضيوف إلى جوديسون بارك بنقطة هامة من العملاق اللندني.

نقطة ترفع رصيد تشيلسي للرقم 38 في المركز العاشر بجدول الترتيب، في حين وصل إيفرتون للنقطة 26 في المرتبة الخامسة عشر.