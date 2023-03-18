مجدلاني: نعمل على صرف مخصصات الشؤون خلال أو قبل شهر رمضان

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، الأحد، إن وزارته تعمل إلى جانب وزارة المالية على صرف دفعة مالية من مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المحتاجة والفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، أو قبله.

وبين مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن تأخير صرف الدفعة المالية يعود للظروف المادية التي تمر بها الحكومة، ونتيجة الاستقطاعات الإسرائيلية لأموال السلطة.

وأشار إلى هناك العديد من البرامج التي تستهدف الأسر الفقيرة والتي جرى مسح لها في شهر أكتوبر الماضي، لتقديم مساعدات عينية خلال شهر رمضان المبارك.