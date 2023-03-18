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المفتي يدعو المواطنين لتحري هلال رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء المقبل

الأحد 19 مارس 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يدعو المواطنين لتحري هلال رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء المقبل



القدس المحتلة / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين الكرام إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ وفق 21 آذار 2023م.

وحث المفتي في بيان صحفي، اليوم الأحد، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية:-

02-6260042

02-6260102

0599-111984

0505-748584

الفاكس: 6262495-02

ونبه المفتي العام إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان.

#المفتي العام #هلال رمضان

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