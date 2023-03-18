"الخارجية" تدين محاولة الاعتداء على كنيسة "قبر العذراء مريم" في القدس

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، محاولات عدد من المستوطنين الاعتداء على كنيسة "قبر العذراء مريم"، في القدس المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات جرائم تندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي إطار عمليات أسرلتها وتهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، واستهداف هويتها الحضارية ومحاولة تغيير معالمها بقوة الاحتلال.

ودعت إلى تدخل دولي فاعل لوقف تغول الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على شعبنا عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.