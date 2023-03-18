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الجهاد الإسلامي يعلن اغتيال أحد قادته في دمشق ويتهم الاحتلال

الأحد 19 مارس 2023 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي يعلن اغتيال أحد قادته في دمشق ويتهم الاحتلال



غزة/ سما /

وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أصابع الاتهام للاحتلال الإسرائيلي باغتيال أحد قادتها في سوريا.

وقالت الحركة وسرايا القدس في بيان صحفي :" بكل معاني الثبات والصمود، تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد المجاهد/المهندس: علي رمزي الأسود "أبو عبد الرحمن" (31 عاماً) الذي اغتيل صباح اليوم بجريمة غادرة على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق."

والشهيد علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في العام 1948، واستقرت في سوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف سرايا القدس.

ونعت الحركة وسرايا القدس الشهيد البطل المهندس علي الأسود، الذي التحق بمسيرة الجهاد المباركة، وسار في ركب المقاومين وقضى وقته في خدمة المجاهدين وأداء واجباته واضعاً نصب عينيه تحرير فلسطين والعودة لأرضه ولمدينة حيفا بلده الأصلي الذي هجرت منه عائلته.

وحملت العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الغادرة، مؤكدةً على المضي في مواجهة العدو والتصدي له والرد على كل جرائمه بحق شعبنا ومقاومتنا.

وقال البيان:"ستواصل "سرايا القدس" عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعاً عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك، ولن يفت في عضد أبنائها توالي ارتقاء الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل في كل مكان."

وتابعت :" رحم الله شهيدنا القائد البطل المهندس علي الأسود، والعزاء لأطفاله ولأسرته ولعموم آل الأسود في الوطن والشتات، ولكل رفاق دربه وإخوانه المجاهدين."

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