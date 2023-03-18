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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 19 مارس 2023 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- رئيس لجنة الطاقة النووية السابق في رسالة لنتنياهو: انت متغطرس وتتجاهل الخبراء وكل من يعارضك

- اكثر من ربع مليون متظاهر في إسرائيل: الوضع على وشك الانفجار 

- الاعتداء على المتظاهرين من قبل نشطاء الليكود ودهس متظاهر

- الائتلاف الحكومي سيقر هذا الأسبوع قانون تعيين القضاة بالقراءتين الثانية والثالثة وأيضا قانون درعي 2 وقوانين دينية 

- يوم الخميس المقبل "يوم الشلل الوطني" اغلاق الشوارع خاصة مطار اللد لتشويش سفر نتنياهو الى لندن 

* "معاريف":

- تفاقم الخطوات: الاحتجاج ضد اضعاف الجهاز القضائي  

- 250 ألف متظاهر في كافة انحاء البلاد 

- مظاهرة ضد بن غفير في منتجع والاعتداء على المتظاهرين 

- متظاهرة عمرها 100 عام تدعو الى رفع وتيرة الاحتجاجات 

- الجيش يستعد لرفض الخدمة من قبل ضباط وجنود الاحتياط 

- روسيا ضد أي نشاط إسرائيلي في سوريا ومندوبها بمجلس الامن طالب بقرار يمنعها من ذلك 

- مصدر سياسي إسرائيلي: لم نتوقع مثل هذه الخطوة من قبل روسيا 

* "هآرتس": 

- جهاز الاحتياط في الجيش سينتقل من التهديد الى الفعل لرفض الخدمة احتجاجا على اضعاف الجهاز القضائي 

- ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين 

- بن غفير يوبخ قائد حرس الحدود الذي هاجمه: كيف يمكن ان اثق بك وانت تهاجمني؟

- اراهام روث (95 عاما) وهو من الناجين من النازية: نعم يمكن المقارنة بين ما حدث في المانيا النازية وما يحدث الان في إسرائيل 

- نتنياهو يدفع لإقرار قوانين تمكنه من الحصول على الرشوة والغش والخداع 

- يئير نتنياهو يتهم المتظاهرين بأنهم يتصرفون مثل جنود العاصفة النازيين 

- التحقيق مع شخص دعا الى اغتيال نتنياهو وافراد عائلته

#الصحف الإسرائيلية

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