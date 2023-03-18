فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت احرونوت":
- رئيس لجنة الطاقة النووية السابق في رسالة لنتنياهو: انت متغطرس وتتجاهل الخبراء وكل من يعارضك
- اكثر من ربع مليون متظاهر في إسرائيل: الوضع على وشك الانفجار
- الاعتداء على المتظاهرين من قبل نشطاء الليكود ودهس متظاهر
- الائتلاف الحكومي سيقر هذا الأسبوع قانون تعيين القضاة بالقراءتين الثانية والثالثة وأيضا قانون درعي 2 وقوانين دينية
- يوم الخميس المقبل "يوم الشلل الوطني" اغلاق الشوارع خاصة مطار اللد لتشويش سفر نتنياهو الى لندن
* "معاريف":
- تفاقم الخطوات: الاحتجاج ضد اضعاف الجهاز القضائي
- 250 ألف متظاهر في كافة انحاء البلاد
- مظاهرة ضد بن غفير في منتجع والاعتداء على المتظاهرين
- متظاهرة عمرها 100 عام تدعو الى رفع وتيرة الاحتجاجات
- الجيش يستعد لرفض الخدمة من قبل ضباط وجنود الاحتياط
- روسيا ضد أي نشاط إسرائيلي في سوريا ومندوبها بمجلس الامن طالب بقرار يمنعها من ذلك
- مصدر سياسي إسرائيلي: لم نتوقع مثل هذه الخطوة من قبل روسيا
* "هآرتس":
- جهاز الاحتياط في الجيش سينتقل من التهديد الى الفعل لرفض الخدمة احتجاجا على اضعاف الجهاز القضائي
- ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين
- بن غفير يوبخ قائد حرس الحدود الذي هاجمه: كيف يمكن ان اثق بك وانت تهاجمني؟
- اراهام روث (95 عاما) وهو من الناجين من النازية: نعم يمكن المقارنة بين ما حدث في المانيا النازية وما يحدث الان في إسرائيل
- نتنياهو يدفع لإقرار قوانين تمكنه من الحصول على الرشوة والغش والخداع
- يئير نتنياهو يتهم المتظاهرين بأنهم يتصرفون مثل جنود العاصفة النازيين
- التحقيق مع شخص دعا الى اغتيال نتنياهو وافراد عائلته