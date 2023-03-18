رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- رئيس لجنة الطاقة النووية السابق في رسالة لنتنياهو: انت متغطرس وتتجاهل الخبراء وكل من يعارضك

- اكثر من ربع مليون متظاهر في إسرائيل: الوضع على وشك الانفجار

- الاعتداء على المتظاهرين من قبل نشطاء الليكود ودهس متظاهر

- الائتلاف الحكومي سيقر هذا الأسبوع قانون تعيين القضاة بالقراءتين الثانية والثالثة وأيضا قانون درعي 2 وقوانين دينية

- يوم الخميس المقبل "يوم الشلل الوطني" اغلاق الشوارع خاصة مطار اللد لتشويش سفر نتنياهو الى لندن

* "معاريف":

- تفاقم الخطوات: الاحتجاج ضد اضعاف الجهاز القضائي

- 250 ألف متظاهر في كافة انحاء البلاد

- مظاهرة ضد بن غفير في منتجع والاعتداء على المتظاهرين

- متظاهرة عمرها 100 عام تدعو الى رفع وتيرة الاحتجاجات

- الجيش يستعد لرفض الخدمة من قبل ضباط وجنود الاحتياط

- روسيا ضد أي نشاط إسرائيلي في سوريا ومندوبها بمجلس الامن طالب بقرار يمنعها من ذلك

- مصدر سياسي إسرائيلي: لم نتوقع مثل هذه الخطوة من قبل روسيا

* "هآرتس":

- جهاز الاحتياط في الجيش سينتقل من التهديد الى الفعل لرفض الخدمة احتجاجا على اضعاف الجهاز القضائي

- ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين

- بن غفير يوبخ قائد حرس الحدود الذي هاجمه: كيف يمكن ان اثق بك وانت تهاجمني؟

- اراهام روث (95 عاما) وهو من الناجين من النازية: نعم يمكن المقارنة بين ما حدث في المانيا النازية وما يحدث الان في إسرائيل

- نتنياهو يدفع لإقرار قوانين تمكنه من الحصول على الرشوة والغش والخداع

- يئير نتنياهو يتهم المتظاهرين بأنهم يتصرفون مثل جنود العاصفة النازيين

- التحقيق مع شخص دعا الى اغتيال نتنياهو وافراد عائلته