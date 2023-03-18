رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها خبر تشييع الشهيدين يزن خصيب في طولكرم وسفيان الخواجا في رام الله، وإصابة عدد من المواطنين بالرصاص في نعلين والنبي صالح، والتنكيل بشبان في جبل المكبر وهدم منشأتين في بلدة الزعيم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- تشييع الشهيدين خصيب والخواجا واصابات ومواجهات وهدم واعتداءات للمستوطنين

- نشر وصايا الأسرى خلال ساعات.. الإضراب عن الطعام في أول أيام شهر رمضان

- عشرات الآلاف يشاركون في تجدد المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو

- خلال لقاء شرم الشيخ اليوم.. مصر ستضغط على اسرائيل لوقف عملياتها بالضفة.. الشيخ: سنشارك في الاجتماع

- اسرائيل تصعد وتيرة استهداف النقب

* "الحياة الجديدة":

- تشييع جثماني الشهيدين يزن خصيب وسفيان الخواجا

- اشتية يفتتح مؤتمر مركز الأبحاث ويلتقي مسؤولة هولندية ورئيس "كونراد" الألمانية ومجلس اتحاد الغرف التجارية

- "فتح": اتفاقات "حماس" المشبوهة مع اسرائيل هدفها تسلم المال في الحقائب القادمة من "بن غوريون"

- الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك في اجتماع شرم الشيخ

- نواكشوط: وزراء خارجية التعاون الإسلامي يدعون إلى تكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

* "الأيام":

- اصابات بالرصاص في نعلين والنبي صالح وجنود الاحتلال ينكلون بشبان في جبل المكبر

- وداع حاشد للشهيدين الخواجا وخصيب

- القدس: الاحتلال يهدم منشأتين في بلدة الزعيم

- الأسرى مصممون على إضراب رمضان ويواصلون خطوات العصيان لليوم الـ33

- الشيخ: وفد فلسطيني سيشارك اليوم في اجتماع شرم الشيخ

- آلاف الإسرائيليين يحتجون للأسبوع الحادي عشر على مشروع إصلاح قضائي