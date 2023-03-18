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مستوطنان يحاولان الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس

الأحد 19 مارس 2023 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

حاول مستوطنان، اليوم الأحد، الاعتداء على كنيسة الجثمانية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، إن اثنين من المستوطنين اقتحما الكنيسة وحاولا تخريب محتوياتها، إلا أن المواطن حمزة عجاج تصدى لهما، وتم القاء القبض على احدهما، ولاذ الآخر بالفرار من المكان.

يذكر أن هذا الاعتداء الخامس، الذي تتعرض له اماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل متطرفين يهود، منذ بداية العام الجاري، حيث اقتحم مستوطن مبنى كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وقام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها، كما تعرضت مقبرة الكنيسة الاسقفية لاعتداء وتكسير للصلبان، كما تعرضت البطريركية الارمنية في وقت سابق الى محاولة لاقتحامها، وخطت عبارات عنصرية على جدرانها.

#القدس #كنيسة الجثمانية

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