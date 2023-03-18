نجل ابن لادن يعلق على اتهام والده بالعمالة لأمريكا.. "كان مليونيرا"

وكالات

علّق عمر بن لادن، نجل زعيم ومؤسس تنظيم القاعدة السابق، على الاتهامات التي تطال والده بأنه كان عميلا للولايات المتحدة.



وقال ابن لادن الذي يقيم في فرنسا، في تغريدة عبر "تويتر": "هل تعتقد بأن رجلا بمكانة والدي الاجتماعية، والثراء الذي تمتع به، والذي يجعله لا يحتاج لأحد، يذهب ويعمل عميلا لدى أمريكا؟! ويعيش في الجبال تحت القصف والحروب، والحر، والبرد والجوع والعطش؟".



وأضاف متسائلا: "لأجل ماذا؟! لأجل حفنة دولارات، وهو عنده منها ما يكفيه أن يعيش ألف عام برغد وهناء".



وتابع عمر بن لادن: "ما الفائدة المرجوة من العمالة غير المال، وهو يملك منها مليارات؟!".



وكشف عمر أسامة بن لادن أنه سيحل ضيفا على الإعلامي الكويتي عمار تقي خلال شهر رمضان المبارك في برنامجه "الصندوق الأسود"، والذي أثار تفاعلا خلال حلقات سابقة استضاف بها شخصيات أبرزها رئيس وزراء وزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم، والمفكر الكويتي عبد الله النفيسي.



وفي السياق ذاته، قال عمر بن لادن، إنه بغض الطرف عن ما إذا كان نهج والده صوابا أم خطأ، فإن "هدفه كان فقط الولايات المتحدة لا غير"، مضيفا أنه "أراد أن يثأر منهم بسبب دعمهم لما يحصل في فلسطين من مجازر، وكان لا ينسى صبرا وشاتيلا، وتل الزعتر، وحصار العراق الذي أدى إلى موت مليون طفل مسلم رضيع".



يشار إلى أن عمر بن لادن واحد من 15 ابنا وابنة لزعيم تنظيم القاعدة السابق، إلا أنه لم يسلك طريق والده على غرار بعض إخوته، وهو يقيم في أوروبا منذ سنوات، ويعمل أيضا في مجال الأفلام الوثائقية.



وكانت الولايات المتحدة اغتالت أسامة بن لادن عام 2011، فيما يعتقد أن نجله حمزة قتل في العام 2019.



يذكر أن أسامة بن لادن ينحدر من أسرة سعودية ثرية تعود أصولها إلى حضرموت في اليمن، وظل يتمتع بالمواطنة السعودية لغاية سحب جوازه عام 1994، بعد عامين من تجميد أمواله عقب انهيار العلاقة بينه وبين حكومة بلده بسبب دخول قوات التحالف الأمريكي إلى المملكة والكويت لصد الغزو العراقي.