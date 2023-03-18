  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

عقب قرار المحكمة الجنائية بحق بوتين..ضاحي خلفان يغرد بفيديو لوزيرة أمريكية بتصريح صادم

الأحد 19 مارس 2023 02:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقب قرار المحكمة الجنائية بحق بوتين..ضاحي خلفان يغرد بفيديو لوزيرة أمريكية بتصريح صادم



وكالات/سما/

انتقد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدارها قرارا بـ"اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الفريق ضاحي خلفان نشر فيديو أرشيفي لوزيرة الخارجية الأمريكية الراحلة، مادلين أولبرايت، وما قالته في ردها على "ثمن" الحرب بالعراق، حيث ظهرت أولبرايت في مقابلة أجرتها على برنامج "60 دقيقة"، وسئلت: "سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا وهذا عدد أطفال أكثر من الذين قتلوا في هيروشيما هل الثمن يستحق؟" لترد أولبرايت بالقول: "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن يستحق".

وعبر سلسلة تغريدات، قال ضاحي خلفان: "المحكمة الجنائية الدولية وين مذكراتها عن مجرمي الحرب في العراق؟"

وأضاف: " عندما تسيس المحاكم لا يبقى لمذكراتها أي معنى"، متابعا: "بوش الابن قتل ملايين العراقيين الأبرياء..وخرج بطلا.. والمحكمة الجنائية الدولية كانت تغط في نوم عميق".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمس  الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

وتابعت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه.. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا.

#دبي #ضاحي خلفان

الأكثر قراءة اليوم

مصرع مواطن بصعقة كهربائية في غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

رئيس صربيا يحذر : العالم يقترب من حافة حرب عالمية ثالثة

فيديو لجنود أوكرانيين يحرقون نسخة من القرآن.. وكييف ترد: ملفق

اختطاف إسرائيلي في كولومبيا

ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل!

الأخبار الرئيسية

sheikh-730x438

ما موقف قيادات "فتح" من مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ؟

photo_2023-03-18_20-49-55

تحت عنوان "إبراهيم أسد نابلس".. "طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام

غانتس: الحرب الأهلية على الأبواب

هل سيتم الرد على صاروخ غزة؟

للأسبوع الحادي عشر .. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية