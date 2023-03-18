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العوض: الاحتلال نجح في تحويل قضيتنا الوطنية إلى قضية أمنية وتحسينات اقتصادية

السبت 18 مارس 2023 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: الاحتلال نجح في تحويل قضيتنا الوطنية إلى قضية أمنية وتحسينات اقتصادية



غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، إن الاحتلال نجح في تحويل قضيتنا الوطنية من قضية سياسية إلى قضية أمنية وتحسينات اقتصادية.

وكتب العوض في صفحته على فيسبوك: "بين مطرقة التفاهمات الأمنية برعاية العمادي في غزة، وسندان مسار العقبة - شرم الشيخ، ينجح الاحتلال في تحويل قضيتنا الوطنية من قضية سياسية إلى قضية أمنية وتحسينات اقتصادية".


يشار إلى أن قطاع غزة يتلقى منذ عدة سنوات مساعدات إنسانية وأموال تقدمها دولة قطر عبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وذلك من خلال تفاهمات قامت بها حركة حماس مع حكومة الاحتلال برعاية مصرية أممية.


كما تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية غداً اجتماعاً فلسطينياً إسرائيلياً بمشاركة أردنية ورعاية أميركية، وُصف بأنه سيكون أمنياً.


في السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن وفداً فلسطينياً سيشارك يوم الأحد، في اجتماع شرم الشيخ، بحضور إقليمي ودولي.


وأوضح الشيخ، في تغريدة له نشرها عبر حسابه على (تويتر)، أن المشاركة في الاجتماع تأتي للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، ووقف الإجراءات والسياسات كافة، التي تستبيح دمه، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته.


 

#وليد العوض

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