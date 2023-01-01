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تحت عنوان "ابراهيم أسد نابلس "

صحيفة "طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام

السبت 18 مارس 2023 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة "طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام



طهران/سما/

اختارت صحيفة “طهران تايمز” الإيرانية الشهيد إبراهيم النابلسي رجل العام تحت عنوان “ابراهيم، أسد نابلس”. ووصفت الصحيفة الشهيد الفلسطيني برمز للمقاومة المسلحة الفلسطينية الجديدة بقيادة شباب الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن شجاعة الشهيد واستشهاده، اكسبته لقب “أسد نابلس”، بالإضافة إلى دوره في تشكيل مجموعة “عرين الأسود”.

النابلسي وهو قائد محور نابلس في كتائب شهداء الاقصى، لمع اسمه كأحد أبرز الشخصيات المُطاردة من قبل الجيش الإسرائيلي، بعد مشاركته في جنازة تشييع اصدقائه الشهيد عبود صبيح البالغ من العمر 29 عاماً، والشهيد محمد العزيري للبالغ من العمر 22 عاماً.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت قبل أشهر من اغتياله في نابلس صورة له، ووصفته بـ “صاحب الارواح الـ9″، متسائلةً: “من هو المطلوب غير القادرين على اغتياله، من هو إبراهيم النابلسي؟”.

واستشهد ابراهيم النابلسي ومقاومون آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة المحتلة، في آب من العام الماضي، بسبب دوره في العمليات ضد الإحتلال الإسرائيلي.

#طهران #ايران #ابراهيم النابلسي #نابلس

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