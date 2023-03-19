نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام كافة المحاكم ابتداءً من غداً

رام الله/سما/

أعلنت نقابة المحامين استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات بدءا من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، كما أهابت بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع الجاري.

وقالت النقابة في بيان "قرر مجلس النقابة استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 19/3/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 23/3/2023 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس".