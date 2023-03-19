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مسؤول في السلطة الفلسطينية: فرص نجاح قمة "شرم الشيخ" هي صفر

السبت 18 مارس 2023 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول في السلطة الفلسطينية: فرص نجاح قمة "شرم الشيخ" هي صفر



غزة/سما/

علق مسؤول في السلطة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم السبت، على النتائج المتوقع أن تجنيها السلطة من قمة "شرم الشيخ" المزعم عقدها غداً الأحد.

وبحسب قناة كان العبرية نقلاً عن مسؤول دبلوماسي في السلطة الفلسطينية، أكد أن توقعات نجاح قمة شرم الشيخ غداً هي صفر.

وبين المسؤول أن مشاركتنا" السلطة" في القمة بناءً على طلب مصر والأردن والولايات المتحدة ولكن التوقعات سلبية.

ومن المقرر أن يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، غداً الأحد19/3/2023م، لقاء يجمع ممثلين عن السلطة  الفلسطينية و"إسرائيل"، ومصر والأردن، والولايات المتحدة الأميركية.

#غزة #قمة شرم الشيه

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