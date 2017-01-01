بينها صورة لايفانكا أهداها إياها الرئيس عباس.. تقرير يسلط الضوء على هدايا ترامب المفقودة

واشنطن/سما/

كشف تحقيق نشرته لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي، الجمعة، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وعائلته لم يصرحوا عن هدايا تلقوها من حكومات أجنبية أثناء تواجده في البيت الأبيض، بما في ذلك مضارب غولف ذهبية من اليابان وسيوف من السعودية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن حوالي 100 هدية لم يبلغ عنها ترامب وأفراد عائلته، تبلغ قيمتها 300 ألف دولار.

وكشفت نتيجة التحقيق التي وضعت في 15 صفحة أن الهدايا التي لم يبلغ عنها تضم 16 هدية من السعودية، و17 هدية من الهند، وخمس هدايا من الصين، فيما أفاد ترامب أنه لم يستلم هدايا في العام الأخير من رئاسته، وأشار إلى أن بعض الهدايا تلقاها في سنوات سابقة.

ومن بين الهدايا خنجر وسيوف قدمتها السعودية لترامب قيمتها تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات.

كما تطرق التحقيق إلى رسائل بالبريد الإلكتروني من البيت الأبيض بخصوص لوحة ضخمة لترامب أهدتها له السلفادور ولم يُعثر عليها.

وتشير وثائق حصل عليها النواب الديمقراطيون الذين يقودون التحقيق إلى أن هذه اللوحة ربما نقلت إلى المقر الفاخر للملياردير في ولاية فلوريدا.

كما لم تعثر الإدارة المسؤولة عن هذه الهدايا على مضارب الغولف الذهبية وهي هدية من رئيس الوزراء الياباني الراحل، شينزو آبي.

وقال مسؤول التحقيق البرلماني، جيمي راسكين، إنه "ملتزم بتحديد مكان الهدايا المفقودة... وتحديد ما إذا كانت استخدمت للتأثير على السياسة الخارجية للرئيس". وأضاف أن عدم التصريح عن هذه الأشياء مخالف للقانون.

وتضم قائمة الهدايا الطويلة أيضا صورة لإيفانكا ترامب مشكّلة من عرق اللؤلؤ، أهداها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عام 2017، لابنة الرئيس التي كان زوجها جاريد كوشنر مهندس استراتيجية دونالد ترامب في الشرق الأوسط.