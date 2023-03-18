  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

للأسبوع الحادي عشر .. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

السبت 18 مارس 2023 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
للأسبوع الحادي عشر .. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة بعدة مناطق في إسرائيل، ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وبدأ الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع "كابلان"، وساحة "هابيما" في تل أبيب، للاحتجاج ضد إضعاف القضاء، فيما من المزمع أن تتجه المظاهرة إلى إغلاق مسالك شارع "أيالون".

وفي شارع 65، تظاهر الآلاف ضد إضعاف القضاء وجرى إغلاق الشارع في مفرق "كركور" أمام حركة السير، فيما قامت الشرطة بتفريقهم بواسطة المياه العادمة واقتادت عددا منهم للتحقيق.

وصعد منظمو الاحتجاجات خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد رفض حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وإصرار الحكومة على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.

 
 
#حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

منخفض جوي يضرب فلسطين غداً السبت

قناة عبرية: عشرات الإنذارت بوقوع عمليات.. ماذا عن "مجدو" و"قمة شرخ الشيخ"؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

رئيس صربيا يحذر : العالم يقترب من حافة حرب عالمية ثالثة

فيديو لجنود أوكرانيين يحرقون نسخة من القرآن.. وكييف ترد: ملفق

ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل!

بالتفصيل.. لماذا أمرت الجنائية الدولية باعتقال بوتين؟

الأخبار الرئيسية

الحركة الأسيرة تصدر بيانا بخصوص اقتراب ساعة الصفر: نشر وصية أسرى الحرية أو الشهادة

صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

جيش الاحتلال يهدد بتكثيف الاغتيالات بالضفة.. ودعوات إلى "معادلة ردع جديدة" ضد حزب الله

photo_2023-03-18_15-21-07

بالفيديو: اعتقالات واعتداءات وحشية بالقدس المحتلة

20210303065356 (1)

مطالبات لـ"هيونداي" بمنع تورطها في عمليات الهدم بمسافر يطا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية