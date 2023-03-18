وفد من الهلال الأحمر الكويتي يزور فلسطين

رام الله/سما/

وصل الأراضي الفلسطينية، اليوم السبت، وفد من الهلال الأحمر الكويتي برئاسة رئيس مجلس الإدارة هلال الساير في زيارة هي الأولى لفلسطين تستمر لمدة يومين.

وكان في استقبال الوفد، محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، والمدير العام للجمعية مروان الجيلاني.

وزار الوفد المقر العام للجمعية في مدينة البيرة، واستمع إلى نبذة حول طبيعة الخدمات الإنسانية التي تقدمها في مجالات الـتأهيل والصحة النفسية والعمل المجتمعي وإدارة الكوارث، إضافة الى الخدمات الإسعافية. كما زار الوفد مدينة القدس وتفقد عددا من المشاريع التي يدعمها الهلال الأحمر الكويتي هناك، إضافة إلى المسجد الأقصى المبارك ومستشفى الهلال الأحمر في القدس.

وأكد الساير أهمية هذه الزيارة كونها الأولى لجمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى فلسطين، شاكرا الهلال الأحمر الفلسطيني على الدعوة، ومشددا على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الجمعيتين منذ سنوات.

وأضاف: "قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة، ونتطلّع لتنفيذ المزيد من المشاريع لخدمة الشعب الفلسطيني".

من جهته، ثمّن الخطيب دعم دولة الكويت حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني.

وقال: "سعيدون جدا بهذه الزيارة الأولى للهلال الأحمر الكويتي رغم علاقات التعاون التي تجمعنا بهم منذ عشرات السنوات، فلطالما كان الهلال الكويتي السبّاق في دعم الهلال الأحمر الفلسطيني، لاسيما خلال الأزمات، على سبيل المثال في العدوان الإسرائيلي على غزة 2014 و2021".

وأضاف، "قمنا بتنفيذ مشاريع مشتركة مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وبالتأكيد نتطلع الى مزيد من التعاون المشترك".

بدوره، قال الجيلاني إن "العلاقة مع الهلال الأحمر الكويتي هي علاقة تاريخية تمتد لعقود، وزيارة اليوم هي بمثابة تتويج لعلاقة التعاون هذه"، مضيفا أن "الهلال الأحمر الكويتي أكبر داعم لهلال فلسطين وهو شريك مهم في صوته بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".