مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الرامة بالداخل المحتل

الرامة/سما/

قُتل اليوم السبت، الشاب يونس كمال منصور (25 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الرامة بمنطقة الشاغور، بالداخل المحتل.

وجاء في التفاصيل، أن الجريمة ارتكبت قرب مدرسة ابتدائية في الرامة، إذ أصيب على إثرها الضحية بالقسم العلوي من جسده.

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للضحية، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية الآن، إلى 32 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.