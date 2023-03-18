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وفد من حركة الجهاد برئاسة النخالة يلتقي نصر الله

السبت 18 مارس 2023 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حركة الجهاد برئاسة النخالة يلتقي نصر الله



بيروت / وكالات/

التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأمين العام القائد زياد النخالة مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله .

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية.

وأكد الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.

وعبر الطرفان عن تقديرهما للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة وإقدام، عصابات الاحتلال وجيشه المجرم على أرض فلسطين وخاصة في القدس والضفة الغربية.

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