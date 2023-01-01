وزير الاقتصاد يعلن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية المنتخب

رام الله/سما/

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، عن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الجديد.

وجرت انتخابات توزيع مناصب مجلس إدارة الاتحاد، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية السابق عمر هاشم، ومدير عام وحدة القطاع الخاص إيهاب الحاج ياسين.

وانتخب بعد فرز أصوات رؤساء الغرف التجارية الصناعية الذين شاركوا في عملية الاقتراع، وفقا لأحكام قانون ونظام الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية كل من: عبدو إدريس رئيسا للاتحاد العام، وعائد أبو رمضان نائبا للرئيس، وسمير حزبون أمين سر الاتحاد، وعمار أبو بكر أمين الصندوق.

واعتبر العسيلي إنجاز انتخابات الغرف التجارية نجاحا ديمقراطيا بامتياز، وتكريسا لتعليمات الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للحكومة، بالعمل على إنهاء الانقسام، وبالتالي هذه الخطوة تأتي انسجاما مع هذه الإرادة.

وشدد العسيلي على أهمية وضع استراتيجية تنمية وتطوير أداء الغرف التجارية الصناعية، للمرحلة المقبلة وإجراء مراجعة شاملة لواقع الغرف على مختلف الأصعدة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وخاصة في قطاع غزة.

وثمن جهود اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية في إدارة ملف الانتخابات، ولعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، على إنجاز العملية الانتخابية.

من جانبه، شكر مجلس الاتحاد وزارة الاقتصاد التي بذلت كل جهودها لإنجاز العملية الانتخابية في مختلف مراحلها رغم الصعوبات والتحديات، مؤكدا العمل على وضع الخطط التي من شأنها أن تستجيب للمتطلبات تنمية الاقتصاد الوطني.

من ناحيته، ثمن رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية السابق عمر هاشم دور الحكومة بما فيها وزارة الاقتصاد، على إجراء العملية الانتخابية بمهنية وشفافية.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عبدو إدريس المنتخب المضي قدما في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا نحو تطوير وتحسين أداء الغرف التجارية الصناعية، والإيفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها لمنتسبي الغرف التجارية الصناعية واستكمال مسيرة التطوير.

يشار إلى أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل، ونابلس، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح ، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.

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