وزير الأوقاف يتحدث عن مستجدات موسم الحج للعام الحالي

رام الله / سما /

تحدث وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، اليوم السبت ، عن آخر مستجدات موسم الحج للعام الجاري.

وقال البكري في تصريح إذاعية، إن وزارة الأوقاف تعد كل الإمكانات المتاحة ليكون موسم الحج لهذا العام مميزاً بضمان حسن الأداء وتقديم أجود الخدمات للحجيج.

وأضاف أن الوزارة قدمت كل الإمكانات لكي يعود موسم الحج لما كان عليه قبل عام 2019 أي قبل تفشي فيروس كورونا ، مشيراً إلى ان هذا ما يجعل العبء ثقيلاً على كل الدول ومنها فلسطين.

ولفت البكري إلى انه تم إعداد كل الخطط التي من الممكن أن تُسهل على الحجيج والتي تجعل من هذا الموسم هادئاً.

وأشار إلى انه تم إيفاد طاقم من وزارة الأوقاف برئاسة وكيل الوزارة إلى المملكة العربية السعودية، والذي استطاع أن يقوم باستئجار جميع الثكنات الخاصة بحجاج فلسطين.

وتابع الشيخ البكري "استطعنا أن تكون أسعار الإيجارات قريبة من الإيجارات التي كانت قبل عدة أعوام، خاصة وأن هناك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار نظراً ل فتح الباب على مصراعيه وكذلك إعطاء فيز لرجال المال والأعمال".